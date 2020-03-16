На трибунах становится тише. Россия осталась без международных турниров из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. В тот же день вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина о повышенных мерах безопасности - теперь до 10 апреля под запретом все публичные мероприятия на открытом воздухе, а в помещениях - с количеством участников свыше 50 человек. Минспорт направил в федерации по видам спорта письмо, в котором уведомил о последних решениях. В ведомстве подчеркнули, что рекомендация по внутренним соревнованиям касается только тех турниров, которые не носят статус контрольных или же отборочных к Олимпийским играм. Вместе с тем министерство перенесло события, входящие в перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план.

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Фактически с понедельника спорт в России уходит на карантин. Глава Европейской и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил ТАСС об отмене чемпионата Европы в Екатеринбурге, международного турнира Мемориал Харлампиева в Москве и турнира категории А во Владивостоке. Аналогичная судьба может постичь европейскую квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио по настольному теннису в Москве. Не удалось сохранить и боксерский поединок россиянина Федора Чудинова с малавийцем Айзеком Чилембой. Бой должен был пройти во Владикавказе 21 марта. Впрочем, слишком большого количества отмененных в России соревнований международного уровня после новых указов ждать не приходится, так как многие из них ранее уже были вычеркнуты из календаря. Турнир претендентов в безопасности, РПЛ предлагают "закрыть" Наибольший интерес в этой ситуации представляет шахматный турнир претендентов, который открылся в Екатеринбурге в понедельник. Так как соревнования носят международный статус, они должны подпадать под указ Министерства спорта, однако президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что проведению турнира ничего не угрожает. "Я думаю, что для области, для России в целом - это огромное событие, поскольку турнир является единственным международным спортивным событием сейчас на этой неделе, в ближайшее время, - сказал Дворкович. - Это уникальное событие для всего мира, надеюсь, ничего не помешает его проведению".

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Что касается Москвы и Подмосковья, где с понедельника в силу вступили аналогичные московским меры безопасности, то одними из первых к активным действиям приступили футбольные клубы. Пока известно только об отмене матчей 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург", однако вряд ли дело этим ограничится. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что розыгрыш турнира и вовсе следует завершить досрочно. "Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть - условно говоря, "Зенит" - чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России. Короче говоря, ситуация плохая", - сказал он. До сих пор не определилась с окончательной позицией Континентальная хоккейная лига. Руководство турнира, который формально можно отнести к соревнованиям международного статуса, пока воздерживается от заявлений, так что на текущий момент судьба плей-офф остается неизвестной. Борьба за бой Емельяненко продолжается, шоу фигуристов отменены С отменой чемпионата мира в Канаде сезон в фигурном катании официально завершился. Хорошей возможностью для болельщиков увидеть фигуристов сборной России на льду было шоу "Россия, вперед!", которое должно было пройти 29 марта в Москве на арене "Мегаспорт". После указа Собянина, согласно которому в столице запрещались все мероприятия с количеством участников свыше 5 тысяч человек, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила провести его в тот же день, но в формате двух сессий - утренней и вечерней с ограничением количества зрителей на каждой из них.