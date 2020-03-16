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Отмена соревнований из-за коронавируса

Тренер Фархутдинов: российские боксеры чувствуют себя хорошо, заболевших нет

В понедельник в Великобритании был отменен европейский олимпийский отбор из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Члены мужской сборной России по боксу чувствуют себя хорошо, заболевших среди них нет. Об этом заявил главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов, чей комментарий приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В понедельник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить европейский олимпийский отборочный турнир, который стартовал 14 марта в Лондоне. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что сборная России по боксу будет в срочном порядке вывезена из Англии чартером.

"Нам приходится принять это решение. Местные власти в связи с ситуацией во всем мире собрали срочное совещание и решили приостановить турнир на неопределенный срок. Мы в течение трех дней должны покинуть Лондон. Мы-то готовы боксировать, мы приехали сюда завоевать лицензии, но вы видите, какая ситуация", - сказал Фархутдинов.

"Мы прошли отличную подготовку, прошли долгий и тяжелый путь для того, чтобы в хороших кондициях подойти к этому турниру и показать на этих соревнованиях хороший результат. Очень обидно, что так вышло, но тут ничего не поделаешь - здоровье важнее. Также могу сказать, что в сборной России нет заболевших, все чувствуют себя хорошо. По возвращении домой мы готовы пройти углубленное медицинское обследование", - добавил главный тренер сборной.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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