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Отмена соревнований из-за коронавируса

КХЛ объявила о приостановке сезона на одну неделю из-за коронавируса

Сообщается, что за этот срок будет организован и согласован с государственными органами новый формат проведения турнира с участием шести российских клубов
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Даты и формат проведения матчей будут определены позднее.

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что информация о проведении матчей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) станет известна позднее.

В понедельник Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования из-за распространения коронавируса. Ранее с участия в плей-офф КХЛ снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". Второй раунд Кубка Гагарина должен был начаться во вторник. На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Изначально во втором раунде должны были сыграть ЦСКА - "Динамо", "Ак Барс" - "Салават Юлаев", "Барыс" - "Сибирь", СКА - "Йокерит".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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