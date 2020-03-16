Футбольные федерации трех штатов Бразилии объявили о приостановке чемпионатов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Три футбольные федерации штатов Бразилии объявили в понедельник о приостановке своих чемпионатов из-за коронавируса. Об этом сообщает портал Globoesporte.

На две недели приостанавливаются турниры штатов Рио-де-Жанейро и Риу-Гранди-ду-Сул. Первенства штата Сан-Паулу, где зарегистрировано наибольшее число случаев коронавируса в стране (152), прекратил игры на неопределенный срок. Такое же решение приняла накануне Федерация футбола штата Минас-Жерайс, где власти ранее объявили чрезвычайную ситуацию в связи с появлением случаев инфицирования. В первенствах этих штатов играют основные гранды бразильского футбола - "Фламенго", "Гремио", "Коринтианс" и "Крузейро".

Кроме того, в воскресенье от дальнейшего проведения кубкового и молодежного турниров, а также игр женских команд отказалась Бразильская конфедерация футбола (CBF). Спортивные функционеры не исключают также возможность, что стартующий в мае общенациональный турнир может быть отложен, а его финальные игры пройдут в декабре текущего года или в январе следующего года.

В минувший уик-энд матчи региональных турниров Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро прошли без зрителей. Протестуя против продолжения чемпионата, игроки "Васко да Гама" и "Ботафого" вышли на поле в медицинских масках. Футболисты "Ботафого" в дополнение к этому во время исполнения гимна держали в руках обращенный к болельщикам плакат с призывом соблюдать меры предосторожности в связи с распространением инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По информации местных властей, этот пациент, проживающий в Сан-Паулу, уже излечился. По последним данным, в стране насчитывается 234 подтвержденных случая коронавируса.