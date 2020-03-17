РПЛ во вторник определит судьбу чемпионата России на фоне ситуации с коронавирусом

ТАСС, 17 марта. Руководство Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) совместно с представителями клубов высшего дивизиона во вторник примет решение по формату проведения внутреннего первенства до конца сезона-2019/20. Итоговый вердикт будет вынесен после консультации с Российским футбольным союзом (РФС), организации примут во внимание эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавируса.

Вероятность того, что чемпионат России будет продолжен, очень низка. В понедельник Министерство спорта России до особого распоряжения отменило все международные соревнования на территории страны в связи с коронавирусом. Также отменены внутрироссийские мероприятия с участием иностранных спортсменов, тренеров и специалистов.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии. Запрещено проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников. После выхода указа были отменены встречи 23-го тура "Локомотив" - "Оренбург" и ЦСКА - "Зенит", которые должны были состояться в Москве 21 и 22 марта соответственно.

Владелец "Спартака" Леонид Федун в беседе с ТАСС выступил за досрочное завершение чемпионата России. "Я думаю, что сезон надо закрывать, нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть. Условно говоря, "Зенит" (лидер чемпионата с 50 очками - прим. ТАСС) - чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России, ведь ситуация плохая", - сказал функционер.

Вышло аналогичное распоряжение по Московской области, согласно которому возможное количество участников на массовых мероприятиях ограничено до 50. С большой долей вероятности будет отменен четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", который в среду должен пройти на подмосковной "Арене-Химки".

Решение РПЛ будет зависеть от УЕФА

Решение по окончательному формату проведения или полной отмене чемпионата России будет принято после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришлет свои рекомендации по итогам видеоконференции. Она тоже пройдет во вторник, в ней примут участие представители всех 55 европейских ассоциаций, входящих в состав УЕФА. На конференции будет обсуждаться вопрос о возможном проведении или переносе до следующего года чемпионата Европы 2020 года, а также завершении еврокубков.

Ранее УЕФА объявил о том, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены в связи с ситуацией, разворачивающейся в Европе из-за распространения коронавируса, который пришел из Китая. В конце 2019 года произошла вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, которая распространилась более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Первым очагом заболевания на европейском континенте стала Италия, где национальный чемпионат был отложен до 3 апреля. Этому примеру последовали все европейские страны, которые приостановили внутренние футбольные первенства до апреля. Вероятно, руководство РПЛ будет солидарно со своими коллегами из Европы.

Однако после отмены всех европейских футбольных соревнований РПЛ успела провести матчи 22-го тура в чемпионате России. Например, петербургский "Зенит" на игру с екатеринбургским "Уралом" (7:1) 14 марта позволил прийти всем желающим, так как власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек с 16 марта по 30 апреля. ЦСКА мог пустить на встречу с "Уфой" (0:0) до пяти тысяч болельщиков - на трибуны смогли прийти владельцы абонементов нечетных секторов. Матч между "Сочи" и "Краснодаром" (2:0) прошел полностью при пустых трибунах.

Вероятность приостановки чемпионата России повышается из-за того, что уже отменено большое количество соревнований по всей стране. Ранее были отложены чемпионат мира по бенди в Иркутске, чемпионат Европы по тяжелой атлетике, олимпийская квалификация по тхэквондо, чемпионат Европы по скалолазанию, отборочный турнир по настольному теннису (все - Москва). Кроме того, было приостановлено проведение баскетбольной Единой лиги ВТБ. Отменены чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье (Москва), Кубок Европы по шорт-треку (Коломна) и женский и мужской чемпионаты России по керлингу (Сочи), боксерский поединок между россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой (Владикавказ).

Переизбрание Прядкина

Еще одной повесткой собрания станут выборы нового президента РПЛ, которым должен стать занимающий этот пост Сергей Прядкин. 5 февраля стало известно, что все 16 клубов высшего дивизиона единогласно выдвинули его кандидатом.

Итоговое решение было ожидаемым, так как 16 января на заседании общего собрания РПЛ Прядкин был досрочно переизбран на пост главы РПЛ, тоже заручившись поддержкой большинства клубов. При этом его полномочия заканчиваются только в апреле, на этот срок были изначально назначены выборы. Однако РФС постановил, что досрочное переизбрание было неправомерным, а 24 января обязал РПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения. Новая дата выборов назначена на 17 марта.