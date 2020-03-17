Российский боксер Батыргазиев завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио

ТАСС, 17 марта. Российский боксер Альберт Батыргазиев стал обладателем путевки на Олимпийские игры в Токио в связи с остановкой с 17 марта европейской квалификации из-за коронавируса. Отборочный турнир проходил в Лондоне.

Батыргазиев победил в 1/8 финала в весовой категории до 57 кг словака Вильяма Танко и попал в восьмерку лучших, что гарантирует поездку на Олимпийские игры в Токио. Другой россиянин Расул Салиев на этой стадии в весовой категории до 52 кг проиграл британцу Галалу Яфая и не смог гарантировать себе путевку на Игры.

Капитан сборной России Андрей Замковой (до 69 кг) в связи с завершением квалификационных соревнований остановился на стадии 1/16 финала. Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг) и Людмила Воронцова (до 57 кг) не сумели провести ни одного поединка до момента остановки турнира в Лондоне.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.