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Зимние олимпийские виды спорта

СМИ: японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Ему было 30 лет

ТАСС, 17 марта. Участник трех Олимпиад японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает портал Yahoo.

Ему было 30 лет. Он выступал в танцах на льду. До 2015 года его партнершей была его старшая сестра Кэти Рид. После того, как она завершила карьеру, Рид начал выступать с Каной Мурамото.

В составе японской сборной он стал двукратным победителем командного чемпионата мира (2012, 2017). На его счету 10 побед на чемпионатах Японии. Вместе с сестрой на Играх 2010 года Рид занял 17-е место, на Олимпиаде-2014 - 21-е. Выступая с Мурамото, Рид показал на Олимпийских играх 2018 года 15-й результат.

По завершении сезона-2017/18 пара Мурамото и Рида распалась, после этого японский фигурист в официальных соревнованиях участия не принимал.

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Зимние олимпийские виды спорта
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