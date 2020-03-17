Бой Бетербиев - Мэн Фаньлун проведут без зрителей в США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бой между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном перенесен из Канады в США и пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бой был запланирован на 28 марта в Квебеке.

"На данный момент план такой: бой перенесен в США и пройдет без зрителей. Дата та же", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).