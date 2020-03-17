СМИ: "Интер" предложит вратарю Хандановичу новый контракт

ТАСС, 17 марта. Словенский вратарь Самир Ханданович получит предложение о продлении контракта до лета 2022 года от итальянского футбольного клуба "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Gazetta dello Sport.

Действующее соглашение 35-летнего словенца с миланским клубом рассчитано до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Ханданович провел 30 матчей за "Интер" во всех турнирах, пропустив 31 мяч и восемь раз сыграв на ноль. В миланский клуб он перешел летом 2012 года из "Удинезе". Также ранее он выступал за итальянские "Римини", "Лацио", "Тревизо" и словенский "Домжале". В составе сборной Словении Ханданович провел 81 матч.

"Интер" занимает третье место в чемпионате Италии, набрав 54 очка после 25 игр. Турнир приостановлен до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.