Умарк, Ларсен и Сятери признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 марта. Форвард уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк признан лучшим нападающим первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Шведский нападающий, одержавший вместе с "Салаватом Юлаевым" победу в серии над омским "Авангардом" со счетом 4-2, набрал 12 очков (1 шайба + 11 результативных передач) в шести матчах. При этом только в одной игре серии Умарк набрал менее двух очков, имея общий показатель полезности +7.

Лучшим защитником был признан еще один игрок "Салавата Юлаева" Филип Ларсен. На счету датчанина 4 очка (1+3), набранные в серии с "Авангардом". Его общий показатель полезности составил +5, также он совершил 5 силовых приемов.

Финский голкипер "Сибири" Харри Сятери был признан лучшим вратарем первого раунда плей-офф КХЛ. Вместе с новосибирской командой он обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в серии со счетом 4-1. В двух матчах (оба - гостевые) Сятери сыграл на ноль. Финский голкипер отразил 96,11% бросков (в общей сложности - 180, в среднем - 36,0 за игру) при коэффициенте надежности 1,45, его безголевой отрезок составил 142 минуты 25 секунд, что стало лучшим результатом первого раунда плей-офф КХЛ.

Лучшим новичком был признан защитник магнитогорского "Металлурга" Артем Минулин. Его команда уступила в первом раунде плей-офф КХЛ казахстанскому "Барысу" (1-4). Минулин набрал 3 очка (1+2) в серии, до этого он очков в КХЛ не набирал. Защитник в среднем проводил на льду 15 минут 21 секунду, нанес 8 бросков по воротам и провел 7 силовых приемов.

В понедельник КХЛ приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю.