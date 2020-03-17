Решение об олимпийском отборе по настольному теннису в Москве будет принято в конце марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в конце марта примет решение о проведении олимпийского отборочного турнира в Москве. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

Европейский квалификационный турнир к Олимпиаде 2020 года должен состояться в олимпийском комплексе "Лужники" с 8 по 12 апреля.

"Вчера исполком ITTF на внеочередном заседании принял решение приостановить все мероприятия до конца апреля 2020 года, однако не принял окончательного решения по проведению континентальных олимпийских отборочных турниров", - сообщил Завалюев.

"В следующий раз исполком соберется 29 марта, чтобы решить, нужно ли продлевать приостановку всех мероприятий или нет", - добавил он.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.