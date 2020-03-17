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Отмена соревнований из-за коронавируса

КХЛ не обсуждала места проведения матчей в случае возобновления Кубка Гагарина

В понедельник лига остановила сезон на неделю. Иностранные команды ранее снялись с плей-офф из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не обсуждало места проведения матчей после возобновления розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров и правления лиги, генеральный директор новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский.

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В понедельник Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования из-за распространения коронавируса. В этот же день КХЛ приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю. Даты и формат проведения матчей будут определены позднее.

"Места возможного проведения матчей не обсуждались", - сказал Фастовский.

"К переформатированию плей-офф никак не отношусь. Большая ясность будет, когда будет известно все, о чем говорится в пресс-релизе КХЛ. Пока информации нет, соответственно, и ясности нет", - добавил собеседник агентства.

Ранее с участия в плей-офф КХЛ снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". Второй раунд Кубка Гагарина должен был начаться 17 марта. На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Изначально во втором раунде должны были сыграть ЦСКА - "Динамо", "Ак Барс" - "Салават Юлаев", "Барыс" - "Сибирь", СКА - "Йокерит".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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