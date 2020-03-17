РУСАДА: вернувшиеся из стран с коронавирусом должны ехать на сборы только после карантина

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) настоятельно рекомендует спортсменам, вернувшимся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, неукоснительно соблюдать карантин и не приезжать на сборы без его прохождения. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"РУСАДА настоятельно просит спортсменов, которые вернулись из стран, где сейчас неблагополучная ситуация с коронавирусом, неукоснительно соблюдать карантин. Федерации должны взять это под свой контроль. Эти спортсмены должны допускаться на спортивные базы и централизованные сборы только после того, как отбудут карантин", - сказала собеседница ТАСС.

Пахноцкая, вернувшаяся в начале марта из командировки во Францию, находится в настоящее время на добровольном двухнедельном домашнем карантине.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.