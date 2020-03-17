Минспорт РФ получил запрос о переносе чемпионата России по спортивной гимнастике

ТАСС, 17 марта. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) отправила запрос в Министерство спорта РФ о переносе женского чемпионата страны, который должен был пройти 20-27 марта в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба ФСГР.

В запросе сообщается, что в связи с распространением коронавируса Федерация спортивной гимнастики России просит согласовать перенос чемпионата России среди женщин и первенства страны среди юниорок и девушек на октябрь 2020 года. Место проведения соревнований - пензенский дворец спорта "Буртасы".

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.