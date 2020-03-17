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Пахноцкая: временные ограничения на въезд иностранцев не отразятся на допинг-тестировании

По словам заместителя гендиректора РУСАДА, иностранцы практически не участвуют в заборе допинг-проб в РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Временные ограничения на въезд в Россию иностранных граждан, вызванные пандемией коронавируса, пока никак не отразятся на допинг-тестировании спортсменов. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Правительство РФ приняло решение ограничить въезд иностранных граждан в страну с 18 марта по 1 мая 2020 года. Это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

"Ограничение на въезд иностранных граждан в настоящее время никак не может отразиться на качестве допинг-тестирования в России, - считает Пахноцкая. - В последние годы к нам приезжали зарубежные допинг-офицеры только по линии ФИФА, но в ближайшее время из-за коронавируса никаких международных матчей в России не предвидится".

"Помимо РУСАДА допинг-тестированием в России по соглашению с международными федерациями занимается ряд зарубежных компаний, IDTM и PWC к примеру, однако непосредственно тестирование осуществляют российские граждане, которые были наняты этими организациями", - заключила собеседница ТАСС.

Теги
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