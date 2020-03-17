Матч Кубка России по футболу "Шинник" - "Урал" не состоится 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", запланированный на 18 марта в подмосковных Химках, не состоится. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.
Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Также в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил в срок до 10 апреля запретить на территории региона проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, было предписано приостановить проведение на территории Московской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников более 50 человек одновременно.
"Матч не состоится 18 марта", - сказал Иванов. Эту информацию ТАСС подтвердили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). В организации не стали уточнять, когда будет принято решение о новой дате проведения последнего из четвертьфиналов Кубка России.
Изначально игра "Шинник" - "Урал" должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта РФС объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки".
Ранее в полуфинал Кубка России вышли санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак" и подмосковные "Химки", обыгравшие в четвертьфинальных встречах грозненский "Ахмат", столичные ЦСКА и "Торпедо" соответственно.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.