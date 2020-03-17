Матч Кубка России по футболу "Шинник" - "Урал" не состоится 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", запланированный на 18 марта в подмосковных Химках, не состоится. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Также в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил в срок до 10 апреля запретить на территории региона проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, было предписано приостановить проведение на территории Московской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников более 50 человек одновременно.