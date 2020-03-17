Европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования на неопределенный срок

ТАСС, 17 марта. Европейская конфедерация волейбола (CEV) приостановила проведение всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее руководство отложило соревнования до 3 апреля.

"Это было трудное и болезненное решение, которое мы приняли с учетом здоровья и безопасности наших игроков, официальных лиц и болельщиков. Однако учитывая общую ситуацию в Европе и стремясь обеспечить четкое руководство и разумное планирование для всех заинтересованных сторон, мы должны были принять это решение уже сейчас. Мы будем продолжать следить за ситуацией и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти взаимные решения в зависимости от дальнейшего развития кризиса", - сказал президент CEV Александар Боричич.

Решение о приостановке коснется Лиги чемпионов, Кубка CEV, Кубка вызова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.