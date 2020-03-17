{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования на неопределенный срок

Ранее турниры были перенесены только до 3 апреля

ТАСС, 17 марта. Европейская конфедерация волейбола (CEV) приостановила проведение всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее руководство отложило соревнования до 3 апреля.

"Это было трудное и болезненное решение, которое мы приняли с учетом здоровья и безопасности наших игроков, официальных лиц и болельщиков. Однако учитывая общую ситуацию в Европе и стремясь обеспечить четкое руководство и разумное планирование для всех заинтересованных сторон, мы должны были принять это решение уже сейчас. Мы будем продолжать следить за ситуацией и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти взаимные решения в зависимости от дальнейшего развития кризиса", - сказал президент CEV Александар Боричич.

Решение о приостановке коснется Лиги чемпионов, Кубка CEV, Кубка вызова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
ММА
Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на июль
Поединок должен был пройти 3 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС