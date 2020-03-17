Старт японской части эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня в Японии должна пройти, как и было запланировано, однако церемония по случаю ее начала в префектуре Фукусима состоится без зрителей на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник заявил журналистам глава оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто.

"Исходя из мер по предотвращению распространения вируса, мы приняли решение, что старт эстафеты в Фукусиме пройдет без зрителей. Также будет отменен ряд сопутствующих культурных мероприятий. Мы намерены обеспечить безопасность мероприятия и передачу огня из города в город по всей стране", - сказал он.

Муто обратился с просьбой к желающим лично посмотреть на забег не делать этого. По его словам, маршрут эстафеты может быть изменен, если люди начнут собираться в том или ином месте. Глава оргкомитета добавил, что людям в нынешних условиях лучше смотреть эстафету по видеотрансляции. Что касается участия в забеге, то японская сторона требует отказаться от этого при плохом самочувствии, кашле или температуре выше 37,5. Также бегунов обяжут обрабатывать руки обеззараживающими средствами на спиртовой основе.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовала 12 марта из Древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны. Олимпийский огонь будет передан оргкомитету "Токио-2020" 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос" без присутствия публики. В Японии эстафета начнется 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.