Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдет 24 июля в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам (ММА) между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС заявил президент ACA Алексей Яценко.

"Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесен на 24 июля и пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". Билеты, приобретенные зрителями, будут действительны на новую дату. Желаю всем болельщикам всем крепкого здоровья и немного терпения, как и обещали ранее, бой состоится", - отметил он.

Бой должен был пройти 3 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.