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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по гандболу приостановлен в связи с распространением коронавируса

Отмечается, что соревнования отложены до особого уведомления

ТАСС, 17 марта. Руководство Федерации гандбола России (ФГР) приняло решение о приостановке мужского и женского национальных чемпионатов из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отмечается, что соревнования отложены до особого уведомления.

9 марта завершился предварительный этап чемпионата, по итогам которого определились все четвертьфиналисты турнира. Проведение первых двух матчей серии до двух побед было запланировано на 2 и 5 апреля. В четвертьфинале сыграют "Чеховские медведи" (Чехов) - "Динамо" (Астрахань), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - "Пермские Медведи" (Пермь), "Нева" (Санкт-Петербург) - СКИФ (Краснодар), "Спартак" (Москва) - "СГАУ-Саратов".

20, 21 и 28 марта должны были пройти игры за 9-12 места турнира, где сыграют "Каустик" (Волгоград) - "Акбузат" (Уфа), "Таганрог-ЮФУ" - "Динамо" (Москва).

Чемпионом турнира с сезона-2001/02 неизменно становятся "Чеховские медведи".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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