Врач сборной России Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров в стране

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Также в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил в срок до 10 апреля запретить на территории региона проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, было предписано приостановить проведение на территории Московской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников более 50 человек одновременно.

"Ситуация находится на контроле у профильных органов в России, с которыми мы постоянно находимся на связи, - сказал Безуглов. - Необходимо выполнять все указания, которые поступают от властей. Указ мэра Москвы о приостановке спортивных мероприятий - логичная и правильная мера профилактики. Думаю, скоро так сделают все регионы".

До того, как было озвучено решение властей Подмосковья, об аналогичных мерах на территории Москвы заявил мэр столицы Сергей Собянин. На фоне распространения пандемии коронавируса введены дополнительные ограничения. Так, до 10 апреля запрещены массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"Надо понимать, что определенный риск развития событий есть, - отметил председатель медицинского комитета РФС. - В такой ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность. Этот тот случай, когда лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов, чтобы потом не пожинать плоды своей неосмотрительности. Разделяю позицию клубов: турниры лучше приостановить".

Безуглов отметил, что в РФС дорожат здоровьем спортсменов и болельщиков, подчеркнув, что это является приоритетом союза. "Не очень понимаю смысл играть без зрителей - риски для спортсменов и работников клубов остаются, при этом спортивная отрасль потеряет часть доходов. Если решение о приостановке будет принято, очень надеюсь на сознательность клубов и спортсменов, что они будут соблюдать все необходимые меры, и тогда мы быстро справимся с проблемой", - резюмировал Безуглов.

Распространение коронавируса

Проведение футбольных соревнований в сезоне-2019/20 оказалось под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

17 марта руководство Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) совместно с представителями клубов высшего дивизиона примет решение по формату проведения первенства страны до конца сезона-2019/20. Итоговый вердикт будет вынесен после консультации с РФС, организации примут во внимание эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавируса.