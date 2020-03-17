Александр Емельяненко планирует провести бой перед поединком с Исмаиловым

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести поединок перед боем против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом Емельяненко сообщил ТАСС.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдет 24 июля в Москве

Во вторник стало известно, что поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля в связи с распространением коронавируса. Бой должен был пройти 3 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Да, я хочу провести бой. Жду предложений", - сказал Емельяненко.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.