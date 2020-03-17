Александр Емельяненко планирует провести бой перед поединком с Исмаиловым

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести поединок перед боем против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом Емельяненко сообщил ТАСС.
Во вторник стало известно, что поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля в связи с распространением коронавируса. Бой должен был пройти 3 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве.
"Да, я хочу провести бой. Жду предложений", - сказал Емельяненко.
В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.