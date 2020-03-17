Женский чемпионат России по спортивной гимнастике, запланированный на март, не состоится

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) приняла решение не проводить в марте женский чемпионат России. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ФСГР Елена Михайлова.

Женский чемпионат России по спортивной гимнастике должен был пройти в Пензе с 20 по 27 марта. Он являлся одним из этапов отбора на Олимпиаду-2020.

"Чемпионат России, который должен пройти в марте в Пензе, не состоится. Мы уже вывесили на своем сайте официальное письмо, на основании которого люди уже могут возвращать билеты. Федерация действует согласно последним распоряжениям Министерства спорта России. Ответ от Минспорта на запрос согласовать перенос чемпионата России на октябрь нами пока не получен", - заметила Михайлова.

В запросе в Минспорт сообщалось, что в связи с распространением коронавируса Федерация спортивной гимнастики России просит согласовать перенос чемпионата России среди женщин и первенства страны среди юниорок и девушек на октябрь 2020 года. Место проведения соревнований - пензенский дворец спорта "Буртасы".

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.