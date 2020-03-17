Московский гандбольный клуб "Спартак" переименован в ЦСКА

ТАСС, 17 марта. Мужской гандбольный "Спартак" перестает существовать под прежним названием, он переименован в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

2 апреля московский клуб должен был сыграть в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России в гостях с "СГАУ-Саратов", но во вторник руководство Федерации гандбола России (ФГР) приняло решение о приостановке мужского и женского национальных чемпионатов на неопределенный срок из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Гандбольный "Спартак" был основан в 2017 году. В сезонах-2017/18 и 2018/19 московский клуб стал серебряным призером чемпионата России, также красно-белые по два раза становились серебряными призерами чемпионата и Суперкубка России.