Минспорт РФ предложил провести ревизию кадров региональных федераций легкой атлетики

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рекомендует руководителям субъектов Российской Федерации провести ревизию кадрового состава региональных федераций легкой атлетики. Об этом свидетельствует текст письма Минспорта РФ, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

"В целях реализации мероприятий по восстановлению членства ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики] в международной спортивной федерации и допуска российских легкоатлетов до международных соревнований Минспорт России рекомендует провести на региональном уровне ревизию кадрового состава (руководители, тренеры, врачи, специалисты) федераций легкой атлетики, а также организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по легкой атлетике", - говорится в письме.

Минспорт РФ обращает внимание глав регионов на то, что новое руководство ВФЛА сформировано только из тех лиц, кто ранее не был привлечен за нарушение антидопинговых правил и в отношении которых не идет расследование со стороны антидопинговых служб. Члены президиума Всероссийской федерации легкой атлетики ранее не являлись представителями персонала спортсменов, нарушавших антидопинговые правила (тренер, врач, специалист, менеджер и т. д.).

28 февраля состоялись выборы руководства ВФЛА. Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики стал Евгений Юрченко.