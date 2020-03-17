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Кризис в российской легкой атлетике

Минспорт РФ предложил провести ревизию кадров региональных федераций легкой атлетики

Ведомство обращает внимание глав регионов на то, что новое руководство ВФЛА сформировано только из тех лиц, кто ранее не был привлечен за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рекомендует руководителям субъектов Российской Федерации провести ревизию кадрового состава региональных федераций легкой атлетики. Об этом свидетельствует текст письма Минспорта РФ, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

"В целях реализации мероприятий по восстановлению членства ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики] в международной спортивной федерации и допуска российских легкоатлетов до международных соревнований Минспорт России рекомендует провести на региональном уровне ревизию кадрового состава (руководители, тренеры, врачи, специалисты) федераций легкой атлетики, а также организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по легкой атлетике", - говорится в письме.

Минспорт РФ обращает внимание глав регионов на то, что новое руководство ВФЛА сформировано только из тех лиц, кто ранее не был привлечен за нарушение антидопинговых правил и в отношении которых не идет расследование со стороны антидопинговых служб. Члены президиума Всероссийской федерации легкой атлетики ранее не являлись представителями персонала спортсменов, нарушавших антидопинговые правила (тренер, врач, специалист, менеджер и т. д.).

28 февраля состоялись выборы руководства ВФЛА. Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики стал Евгений Юрченко.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
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