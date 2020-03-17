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Отмена соревнований из-за коронавируса

Леонид Федун намерен обсудить с руководством РФС последствия приостановки РПЛ

Турнир был прерван до 10 апреля
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун собирается встретиться с руководством Российского футбольного союза (РФС) для обсуждения последствий приостановки Тинкьофф - чемпионата России по футболу. Об этом Федун сообщил ТАСС.

17 марта на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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"Дональд Трамп вчера сказал, что они ждут остановки эпидемии в США не раньше августа. Дай бог у нас будет раньше. Возникает целый ряд вопросов, я хочу провести встречу с руководством РФС и обсудить их. Самый простой вопрос - что делать с финансовым фейр-плей (правила УЕФА, согласно которым, расходы клубов на трансферы и зарплаты не должны превышать доходы - прим. ТАСС), поскольку доходов нет, а выплаты сохраняются. Есть целая куча других вопросов", - сказал Федун.

В понедельник Федун в разговоре с ТАСС предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России, подведя итоги, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на конец 22-го тура. На данный момент первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", набравший 50 очков, его ближайшим преследователем является московский "Локомотив" (41 очко). "Спартак" с 28 очками располагается на восьмой строчке.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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