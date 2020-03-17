Руководитель "Арсенала" Аджоев выступил за доигровку сезона РПЛ после паузы

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Во вторник было объявлено о приостановке сезона премьер-лиги до 10 апреля.

"Конечно, ситуация неприятная и ничего хорошего во всем происходящем нет. Но, во-первых, здоровье, жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску. Это тот случай, когда лучше даже перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть. Во-вторых, есть решение лиги, которое мы, естественно, будем выполнять", - отметил Аджоев.

"Дальше нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, и действовать исходя из этого, но, разумеется, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат", - добавил он.

После 22 туров премьер-лиги "Арсенал" набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. На первой строчке располагается санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 50 очков.

Проведение спортивных соревнований оказалось под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования.