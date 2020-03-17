Дворкович: форму шахматистов на турнире претендентов можно будет оценить за 2-3 тура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Игровую форму участников турнира претендентов на право сыграть в матче за мировую шахматную корону можно будет оценить не раньше чем через два-три тура. Такое мнение высказал журналистам президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Очень сложно оценивать шансы, поскольку все участники разные. У кого-то больше опыта, как у Каруаны, Грищука. У более молодых больше энергии, возможно. Я не знаю, у кого больше шансов. Я думаю уже по первым двум-трем партиям можно понять, кто в какой форме", - сказал он.

Турнир в Екатеринбурге проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. "Мы рассчитываем, что турнир состоится полностью. Конечно, в случае каких-то чрезвычайных событий турнир может прерваться. Но мы рассчитываем, что все пройдет в полном объеме", - отметил он.

Соревнования проходят с 17 марта по 3 апреля. Трое участников турнира представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.