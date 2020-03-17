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Евро-2020

УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене на время ЧЕ-2020

Копенгаген является одним из 12 городов, где запланированы матчи турнира
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменило бронирование отелей в Копенгагене на время проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Копенгаген является одним из 12 городов, где запланированы матчи турнира. Там должны пройти три игры группового раунда, в том числе матч между сборными России и Дании 22 июня, а также одна из встреч 1/8 финала.

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Во вторник УЕФА проведет видеоконференцию, в которой примут участие представители всех 55 европейских ассоциаций, входящих в организацию. Сообщается, что УЕФА предложит перенести чемпионат Европы 2020 года на осень, зиму 2020 года или на лето 2021 года.

Чемпионат Европы запланирован в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован на 12 июня - 12 июля 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран.

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Евро-2020
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