УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене на время ЧЕ-2020

ТАСС, 17 марта. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменило бронирование отелей в Копенгагене на время проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Копенгаген является одним из 12 городов, где запланированы матчи турнира. Там должны пройти три игры группового раунда, в том числе матч между сборными России и Дании 22 июня, а также одна из встреч 1/8 финала.
Во вторник УЕФА проведет видеоконференцию, в которой примут участие представители всех 55 европейских ассоциаций, входящих в организацию. Сообщается, что УЕФА предложит перенести чемпионат Европы 2020 года на осень, зиму 2020 года или на лето 2021 года.
Чемпионат Европы запланирован в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован на 12 июня - 12 июля 2020 года.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран.