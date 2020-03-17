УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене на время ЧЕ-2020

ТАСС, 17 марта. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменило бронирование отелей в Копенгагене на время проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Копенгаген является одним из 12 городов, где запланированы матчи турнира. Там должны пройти три игры группового раунда, в том числе матч между сборными России и Дании 22 июня, а также одна из встреч 1/8 финала.