Мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике отменены из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Женский чемпионат Европы должен был пройти с 30 апреля по 3 мая в Париже. Мужской турнир должен был состояться в Баку с 27 по 31 мая. Отмечается, что в конце апреля может быть объявлена новая дата проведения соревнований у мужчин. На обоих турнирах должны были разыгрываться олимпийские лицензии.

Также организация сообщила об отмене чемпионата Европы по прыжкам на батуте, запланированном в шведском Гётеборге с 7 по 10 мая. На этом турнире также должны были разыгрываться лицензии на Олимпийские игры.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.