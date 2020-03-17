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Отмена соревнований из-за коронавируса
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УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля.

Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
СМИ: Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год
Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года
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