Чемпионат Любительской футбольной лиги Москвы приостановлен из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Матчи чемпионата Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Москвы приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в руководстве лиги во вторник.

Ранее в понедельник Российский футбольный союз (РФС) отменил все матчи под эгидой организации до 10 апреля.

"Центральный совет ЛФЛ Москвы подтвердил решение о приостановке всех соревнований под эгидой ЛФЛ до 10 апреля", - сказал собеседник агентства.

ЛФЛ - крупнейшая любительская футбольная лига в стране. В ее матчах участвуют бывшие футболисты сборной России и многократные чемпионы страны Евгений Алдонин, Владимир Бесчастных, Александр Филимонов и другие.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.