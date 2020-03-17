Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве отменен из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Турнир должен был пройти с 21 по 24 мая. О новых датах проведения соревнования не сообщается.

"Наш приоритет - безопасность и благополучие гимнасток, их близких, болельщиков и наших партнеров. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка соревнований является наилучшим вариантом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.