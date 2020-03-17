{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 21 по 24 мая
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Турнир должен был пройти с 21 по 24 мая. О новых датах проведения соревнования не сообщается.

"Наш приоритет - безопасность и благополучие гимнасток, их близких, болельщиков и наших партнеров. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка соревнований является наилучшим вариантом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Лыжник Нортуг опроверг информацию о том, что он не смог вернуться из России в Норвегию
Сама гонка по причине отсутствия снега в центральной части России не состоялас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС