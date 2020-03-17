Не более 100 человек находится на территории, где проводится турнир претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Не более 100 человек находится на территории, где проводится закрытый для зрителей из-за ситуации с коронавирусом турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге, - участники, члены оргкомитета, почетные гости, журналисты и обслуживающий персонал, передает корр. ТАСС с места событий.

Участники турнира, который проходит в отеле "Хаятт", играют без масок, кроме них, членов судейской бригады и нескольких человек обслуживающего персонала в игровом зале никого нет. По регламенту, пресса может работать в игровом зале пять минут после начала матчей, после чего его покидает.

Меры эпидемиологической безопасности на турнире предприняты из-за пандемии коронавируса. Всем присутствующим на территории, где проводится турнир, доступны одноразовые маски и обеззараживающие жидкости для рук. Зрители на турнир не допускаются. Для немногочисленных гостей, организаторов и журналистов организована трансляция матчей в одном из залов.

Ранее глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что все участники турнира претендентов здоровы, их первые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Шахматисты проходят регулярные медицинские осмотры. В пресс-службе уточнили, что соблюдаются все надлежащие меры безопасности, на турнире проводятся такие профилактические меры, как разделение потоков людей, проживание участников в одной гостинице и оборудование площадок необходимыми средствами дезинфекции.

Первый тур турнира претендентов проходит в Екатеринбурге во вторник. Соревнования завершатся 3 апреля.