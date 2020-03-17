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Отмена соревнований из-за коронавируса

Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены из-за коронавируса

Матчей с командами Швеции и Молдавии не будет
Футболисты сборной России Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Товарищеские матчи сборной России по футболу, запланированные на конец марта с командами Швеции и Молдавии, отменены в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

"Все сборы в период до 10 апреля отменены. Матчей с командами Швеции и Молдавии не будет", - сказал Мельников.

Встреча против команды Швеции была запланирована на 28 марта в Стокгольме, против сборной Молдавии - на 31 марта в Кишиневе.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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