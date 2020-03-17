Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях отменен

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях и в эстафетах, турнир должен был пройти в Свердловской области, отменен. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат России должен был состояться в Новоуральске с 22 по 25 марта. В понедельник Министерство спорта РФ рекомендовало приостановить проведение всероссийских соревнований из-за распространения коронавируса.

"Турнир пока отменен. Планируем, что он пройдет в конце года, в третьем-четвертом квартале", - сообщила Барышева.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.