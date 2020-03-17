{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях отменен

Турнир должен был состояться в Новоуральске с 22 по 25 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях и в эстафетах, турнир должен был пройти в Свердловской области, отменен. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат России должен был состояться в Новоуральске с 22 по 25 марта. В понедельник Министерство спорта РФ рекомендовало приостановить проведение всероссийских соревнований из-за распространения коронавируса.

"Турнир пока отменен. Планируем, что он пройдет в конце года, в третьем-четвертом квартале", - сообщила Барышева.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Лыжник Нортуг опроверг информацию о том, что он не смог вернуться из России в Норвегию
Сама гонка по причине отсутствия снега в центральной части России не состоялас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС