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Отмена соревнований из-за коронавируса

Мужской чемпионат России по спортивной гимнастике перенесен на октябрь из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в Пензе

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионат России по спортивной гимнастике среди мужчин перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Чемпионаты России среди женщин и мужчин, которые должны были пройти в марте и апреле соответственно в Пензе, были одним из этапов отбора на чемпионаты Европы и Олимпийские игры. Ранее стало известно, что мужской и женский европейские первенства отменены.

"Мужской и женский чемпионаты России мы переносим на октябрь, - сказала Родионенко. - Мы планировали посмотреть ребят перед Европой, но что сделать, если такая ситуация сложилась, нам главное - сохранить людей.

Вместо чемпионата у нас будет продолжаться сбор на "Озере Круглом" для тех, кто претендует на попадание в команду".

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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