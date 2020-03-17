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Летние олимпийские виды спорта

Гандбольный "Спартак" сможет доиграть чемпионат России под названием ЦСКА

Во вторник стало известно, что клуб был переименован

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб "Спартак" сможет доиграть чемпионат России нынешнего сезона под новым названием ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России.

Во вторник стало известно, что "Спартак" перестал существовать под прежним названием, он переименован в ЦСКА.

"Столичный центр развития гандбола объявил о переименовании своей команды, выступающей в чемпионате России среди мужчин, - сообщили в ФГР. - Такое право клубу дает пункт 2.6 регламента соревнований. Теперь представлять клуб в суперлиге будет команда ЦСКА. Ранее она называлась "Спартак".

В связи с распространением коронавируса чемпионат России по гандболу был прерван до 10 апреля. В турнире сыгран групповой этап, дальше команды должны выступить в плей-офф.

Состав переименованной команды остался неизменным. Молодежный состав команды, созданный в 2018 году, будет также выступать под названием ЦСКА.

Гандбольный "Спартак" был основан в 2017 году. В сезонах-2017/18 и 2018/19 московский клуб стал серебряным призером чемпионата России, также команда по два раза становилась серебряным призером чемпионата и Суперкубка России.

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