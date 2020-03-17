Состав сборной России по спортивной гимнастике на ОИ-2020 определится после Кубка России

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике определит состав на Олимпийские игры 2020 года в Токио после Кубка России, который пройдет с 27 июня по 3 июля. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ранее стало известно об отмене чемпионатов России и Европы, которые были этапами отбора в сборную на Олимпийские игры в Токио. Национальные чемпионаты должны пройти в октябре.

"Отбор в сборную у нас на Кубке России в Лобне, - сказала Родионенко. - Надеемся, что к июню все будет ясно. Он у нас стоит как отборочный на Олимпийские игры".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования коронавирусом.