{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Состав сборной России по спортивной гимнастике на ОИ-2020 определится после Кубка России

Турнир пройдет с 27 июня по 3 июля в Лобне

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике определит состав на Олимпийские игры 2020 года в Токио после Кубка России, который пройдет с 27 июня по 3 июля. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ранее стало известно об отмене чемпионатов России и Европы, которые были этапами отбора в сборную на Олимпийские игры в Токио. Национальные чемпионаты должны пройти в октябре.

"Отбор в сборную у нас на Кубке России в Лобне, - сказала Родионенко. - Надеемся, что к июню все будет ясно. Он у нас стоит как отборочный на Олимпийские игры".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования коронавирусом.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Лыжник Нортуг опроверг информацию о том, что он не смог вернуться из России в Норвегию
Сама гонка по причине отсутствия снега в центральной части России не состоялас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС