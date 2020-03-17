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Отмена соревнований из-за коронавируса

СМИ: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на конец июня

Финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня, Лиги Европы - 24 июня
Трофей Лиги чемпионов EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Трофей Лиги чемпионов
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 17 марта. Финальные матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на конец июня из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с участием представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro. По информации издания, финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня, Лиги Европы - 24 июня. Изначально матчи были запланированы на 30 мая и 27 мая соответственно. Финал Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле, Лиги Европы - в польском Гданьске.

13 марта УЕФА приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадии 1/8 финала, при этом уже известны четыре команды, вышедшие в четвертьфинал более престижного турнира, - французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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