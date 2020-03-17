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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Нортуг опроверг информацию о том, что он не смог вернуться из России в Норвегию

Сама гонка по причине отсутствия снега в центральной части России не состоялас

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг опроверг информацию о том, что в связи с пандемией коронавируса он не смог вернуться на родину из России, где принимал участие в мероприятиях, приуроченных к "Гонке Легкова". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Во вторник норвежское издание Dagbladet написало, что Нортуг не смог вылететь домой.

"Мы связались с Петтером, чтобы проверить эту информацию. Он все опроверг, сообщив, что вчера благополучно вернулся в Норвегию. Никаких проблем нет", - сказали в пресс-службе соревнования.

Сама гонка по причине отсутствия снега в центральной части России не состоялась.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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