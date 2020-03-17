Хоккеист "Ак Барса" Зарипов призвал не проводить плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне

Во вторник КХЛ, а также Российская премьер-лига (РПЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ подтвердили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Ранее об этом ТАСС сообщил источник, близкий к лигам.

"Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, - сказал Зарипов. - Думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны".

"Играть сейчас в хоккей значит подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение. При этом спортивная составляющая отойдет на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого", - добавил Зарипов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.