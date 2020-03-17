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Отмена соревнований из-за коронавируса

Хоккеист "Ак Барса" Зарипов призвал не проводить плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне

Во вторник КХЛ, а также Российская премьер-лига и баскетбольная Единая лига ВТБ подтвердили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Данис Зарипов заявил, что выступает за отмену возобновления матчей плей-офф КХЛ нынешнего сезона. Хоккеиста цитирует Instagram казанской команды.

Во вторник КХЛ, а также Российская премьер-лига (РПЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ подтвердили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Ранее об этом ТАСС сообщил источник, близкий к лигам.

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Данис Зарипов: − Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаём до конца, насколько серьёзной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны. Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения. Играть сейчас в хоккей − значит подвергать риску не только хоккеистов, но и всё окружение. При этом спортивная составляющая отойдёт на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмёт на себя риск, если кто-то из участников заболеет, либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти? Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и, в конечном итоге, всей планеты.

Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)

"Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, - сказал Зарипов. - Думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны".

"Играть сейчас в хоккей значит подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение. При этом спортивная составляющая отойдет на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого", - добавил Зарипов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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