Хоккеист "Ак Барса" Зарипов призвал не проводить плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Данис Зарипов заявил, что выступает за отмену возобновления матчей плей-офф КХЛ нынешнего сезона. Хоккеиста цитирует Instagram казанской команды.
Во вторник КХЛ, а также Российская премьер-лига (РПЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ подтвердили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Ранее об этом ТАСС сообщил источник, близкий к лигам.
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Данис Зарипов: − Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаём до конца, насколько серьёзной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны. Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения. Играть сейчас в хоккей − значит подвергать риску не только хоккеистов, но и всё окружение. При этом спортивная составляющая отойдёт на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмёт на себя риск, если кто-то из участников заболеет, либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти? Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и, в конечном итоге, всей планеты.
"Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, - сказал Зарипов. - Думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны".
"Играть сейчас в хоккей значит подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение. При этом спортивная составляющая отойдет на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого", - добавил Зарипов.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.