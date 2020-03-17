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ММА

Организация GFC проведет турнир по ММА в Самаре, несмотря на коронавирус

Турнир пройдет 21 марта на "МТЛ-Арене"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская организация по боям смешанного стиля (ММА) Gorilla Fighting Championship проведет турнир в Самаре, несмотря на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Александр Гурьянов.

В главном поединке турнира в Самаре выступит чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Вячеслав Василевский. Турнир пройдет 21 марта на "МТЛ-Арене".

"В Самаре мы делаем турнир со зрителями в количестве менее тысячи человек. Турниры в Красноярске и Пензе мы отменили", - сказал Гурьянов.

В Самарской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили все театрально-зрелищные, культурные, просветительские и спортивные массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Запрет действует до 11 апреля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

Теги
Самарская областьММА
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