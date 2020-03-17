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Отмена соревнований из-за коронавируса

Газзаев назвал абсолютно верным решение перенести чемпионат Европы по футболу

Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира на 2021 год

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял абсолютно верное решение, перенеся чемпионат Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионате Европы 2020 года на 2021 год. Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

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"Это ожидаемое решение, во всем мире свирепствует коронавирус, сегодня в каждой стране прилагают все усилия для того, чтобы избежать ухудшения ситуации, - сказал Газзаев. - Я думаю, что это абсолютно правильное решение, и каждый нормальный человек это понимает, потому что здоровье спортсменов и всех людей крайне важно. В последнее время во всем европейском футболе играли без зрителей, переносили матчи, в Южной Америке остановили чемпионат. Сегодня нам всем нужно выполнять все требования Всемирной организации здравоохранения, чтобы как можно быстрее ликвидировать эту заразу".

"Провести турнир в 2021 году реально, для того чтобы ставить такие сроки, нужно иметь основания, - сказал Газзаев. - У нас, к примеру, чемпионат России закрыли до 10 апреля. Если такие прогнозы, то наверняка будет улучшение, сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что к маю или в начале лета все пойдет на убыль. Но, конечно, сегодня необходимо выполнять строго все требования, это действительно эпидемия, к которой нужно очень серьезно относиться".

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичОтмена соревнований из-за коронавируса
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