Перенос ЧЕ по футболу не повлияет на распределение телеправ между российскими каналами

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса не повлияет на распределение прав на показ игр турнира между российскими каналами. Об этом ТАСС сообщил владелец компании "Телеспорт" Петр Макаренко.
В сентябре 2019 года "Телеспорт" подписал договоры с телеканалами о реализации прав на трансляции матчей чемпионата Европы. В феврале Макаренко рассказал ТАСС о том, что Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры турнира в равном объеме. Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории.
"Какая разница, перенесли чемпионат Европы на час, полтора или на год? Что это меняет? Ничего. Ничего не меняется", - сказал Макаренко.
Планировалось, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира. Принять матчи должны были 12 европейских городов - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге были запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.