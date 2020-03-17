Перенос ЧЕ по футболу не повлияет на распределение телеправ между российскими каналами

В сентябре 2019 года "Телеспорт" подписал договоры с телеканалами о реализации прав на трансляции матчей чемпионата Европы. В феврале Макаренко рассказал ТАСС о том, что Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры турнира в равном объеме. Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории.

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса не повлияет на распределение прав на показ игр турнира между российскими каналами. Об этом ТАСС сообщил владелец компании "Телеспорт" Петр Макаренко.

"Какая разница, перенесли чемпионат Европы на час, полтора или на год? Что это меняет? Ничего. Ничего не меняется", - сказал Макаренко.

Планировалось, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира. Принять матчи должны были 12 европейских городов - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге были запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования коронавирусом.