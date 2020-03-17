{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Боксерский поединок за титул чемпиона Европы Аванесян - Келли отменен из-за коронавируса

Бой планировалось провести 28 марта в Лондоне

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в полусреднем весе между россиянином Давидом Аванесяном и британцем Джошем Келли отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде Аванесяна.

"Бой отменен из-за опасности коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Бой планировалось провести 28 марта в Лондоне на O2 Arena.

В активе 31-летнего Аванесяна 26 побед (14 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету 26-летнего Келли 10 побед (6 нокаутом) и одна ничья.

Проведение спортивных соревнований оказалось под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Оргкомитет российской части ЧЕ разъяснит нюансы использования Fan ID в 2021 году
Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС