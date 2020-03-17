Боксерский поединок за титул чемпиона Европы Аванесян - Келли отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в полусреднем весе между россиянином Давидом Аванесяном и британцем Джошем Келли отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде Аванесяна.

"Бой отменен из-за опасности коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Бой планировалось провести 28 марта в Лондоне на O2 Arena.

В активе 31-летнего Аванесяна 26 побед (14 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету 26-летнего Келли 10 побед (6 нокаутом) и одна ничья.

Проведение спортивных соревнований оказалось под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.