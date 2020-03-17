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Отмена соревнований из-за коронавируса

УЕФА вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы

Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира на 2021 год
Описание
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в полном объеме вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, если они не смогут посетить турнир в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Во вторник УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 года. Теперь турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В УЕФА заявили, что в течение месяца соответствующая информация о возврате средств появится на билетном портале, также покупатели билетов получат информацию по электронной почте.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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