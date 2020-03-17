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Отмена соревнований из-за коронавируса

Сорокин: купившие билеты на Евро-2020 болельщики никак не пострадают

Генеральный директор оргкомитета российской части турнира отметил, что УЕФА не будет компенсировать болельщикам расходы, потраченные на передвижение и проживание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, никак не пострадают в связи с переносом турнира на год. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год в связи с коронавирусом. Теперь турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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"При переносе у нас обязательства не меняются. При организации крупных событий это всегда прописано. Должна быть проделана большая работа по адаптации наших документов, но ничего трагического в этом нет. Решение принималось при полном единодушии и понимании всех сторон", - сказал Сорокин.

"Мы все разъясним по билетам. Будет действовать рабочая группа, которая даст ответы на все вопросы по календарю, билетам, переносам матчей и всем деталям евро. Ни один болельщик не пострадает, ничьи права, в том числе финансовые, не будут ущемлены",- добавил он.

Собеседник агентства сообщил, что УЕФА не будет компенсировать болельщикам расходы, потраченные на передвижение и проживание. "По поводу возмещения средств на бронирование отелей, а также на авиа- и железнодорожные билеты надеемся на всеобщее понимание. Такого рода сюжетов сейчас очень много даже вне Евро. Здесь действуют схожие правила для всех", - заключил Сорокин.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичОтмена соревнований из-за коронавируса
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