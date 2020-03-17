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Сорокин: обязательства Петербурга при переносе ЧЕ по футболу на 2021 год не поменяются

Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира из-за коронавируса
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Обязательства Санкт-Петербурга в качестве одного из городов-хозяев чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, не поменяются из-за переноса турнира на лето 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Решение принимает правообладатель - УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), - сказал Сорокин. - У нас с юридической точки зрения обязательства не меняются. Мы должны выполнять обязательства, перенос изначально был заложен во все документы. Так всегда бывает при организации крупных международных событий, поэтому наши обязательства распространяются на новый срок".

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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