Сорокин: обязательства Петербурга при переносе ЧЕ по футболу на 2021 год не поменяются

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Обязательства Санкт-Петербурга в качестве одного из городов-хозяев чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, не поменяются из-за переноса турнира на лето 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Решение принимает правообладатель - УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), - сказал Сорокин. - У нас с юридической точки зрения обязательства не меняются. Мы должны выполнять обязательства, перенос изначально был заложен во все документы. Так всегда бывает при организации крупных международных событий, поэтому наши обязательства распространяются на новый срок".