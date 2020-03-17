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Евро-2020

Оргкомитет российской части ЧЕ разъяснит нюансы использования Fan ID в 2021 году

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу разъяснит болельщикам правила использования паспорта болельщика (Fan ID) в связи с переносом турнира на год. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

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Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

"Fan ID тоже, как и билеты, переносится на следующий год. Мы еще проведем дополнительные консультации и дадим разъяснения о том, как будет использоваться Fan ID в следующем году", - сказал Сорокин.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.

Ранее Сорокин сообщал ТАСС, что на получение Fan ID было подано 18 тыс. заявок.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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